TCS में भूचाल: यौन उत्पीड़न, धर्मांतरण के आरोपों पर कर्मचारी गिरफ्तार, परिवार बोला- 'फंसाया जा रहा'

TCS ने कर्मचारियों को निलंबित किया, परिवार ने निशाना बनाने का आरोप लगाया

TCS ने इस मामले में शामिल कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है और एक अंदरूनी जांच शुरू की है। कंपनी का कहना है कि वह ऑफिस की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है और उसके रिकॉर्ड में पहले कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। वहीं, मेमन के परिवार का आरोप है कि उन्हें उनके काम की बेहतरीन परफॉरमेंस की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। मेमन के चाचा ने तो इसे एक सोची-समझी साजिश बताया है। उनका कहना है कि रज़ा रफीक मेमन कंपनी में एक लीडरशिप रोल निभाते हैं और हाल ही में उन्होंने पढ़ाई में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है।