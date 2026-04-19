TCS नासिक में यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन का आरोप: टीम लीडर समेत 8 गिरफ्तार, कंपनी ने की कार्रवाई
TCS की नासिक ब्रांच में गंभीर आरोप सामने आए हैं। यहां के टीम लीडर रज़ा रफ़ीक मेमन और सात अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर एक कलीग का यौन उत्पीड़न करने और उसे धर्म बदलने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे हैं। मेमन के परिवार का कहना है कि ये सभी आरोप ऑफिस पॉलिटिक्स और जलन का नतीजा हैं। उन्होंने बताया कि रज़ा का काम का रिकॉर्ड और उनकी सफलता बहुत अच्छी रही है, जिस वजह से कुछ लोग उनसे जलते हैं।
TCS ने आरोपियों को सस्पेंड किया, जांच शुरू की
मेमन के परिवार का यह भी मानना है कि इन आरोपों के पीछे सांप्रदायिक भेदभाव है। उनका कहना है कि रज़ा के सीनियर्स, जो अलग-अलग बैकग्राउंड से थे, उनके खिलाफ पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया था। वहीं, TCS ने शिकायत में नामजद किए गए लोगों को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक जांच पैनल भी बनाया है। कंपनी का कहना है कि उत्पीड़न के मामलों में उनकी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है। वे बाहरी संस्थाओं के साथ मिलकर इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।