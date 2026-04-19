TCS नासिक में यौन उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन का आरोप: टीम लीडर समेत 8 गिरफ्तार, कंपनी ने की कार्रवाई

TCS ने आरोपियों को सस्पेंड किया, जांच शुरू की

मेमन के परिवार का यह भी मानना है कि इन आरोपों के पीछे सांप्रदायिक भेदभाव है। उनका कहना है कि रज़ा के सीनियर्स, जो अलग-अलग बैकग्राउंड से थे, उनके खिलाफ पहले कोई एक्शन नहीं लिया गया था। वहीं, TCS ने शिकायत में नामजद किए गए लोगों को सस्पेंड कर दिया है। कंपनी ने इस मामले की जांच के लिए एक आंतरिक जांच पैनल भी बनाया है। कंपनी का कहना है कि उत्पीड़न के मामलों में उनकी जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी है। वे बाहरी संस्थाओं के साथ मिलकर इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।