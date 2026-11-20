तेलंगाना में TCS के आदिबटला ऑफिस में मनीष नाम के एक कर्मचारी को दफ्तर में घुसने से रोक दिया गया। वे अयप्पा दीक्षा के लिए पारंपरिक मुंडू पहनकर आए थे।

हालांकि, उन्होंने 2 महीने पहले ही इस बारे में मैनेजमेंट को बता दिया था। कंपनी के मानव संसाधन (HR) विभाग ने उनसे पैंट पहनने को कहा। उन्हें चिंता थी कि क्लाइंट उनकी इस पारंपरिक वेशभूषा को शायद ठीक से समझ नहीं पाएंगे।

इसी वजह से अयप्पा के भक्तों और कुछ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन लोगों का कहना था कि मनीष को अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति करने से रोका जा रहा है।