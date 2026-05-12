मेक इन इंडिया का कमाल, टाटा ने तय समय से पहले तैयार किया देश का पहला C-295 विमान

एयरबस का 32,550 करोड़ रुपये की परियोजना अव्रो की जगह लेगी

यह 3.5 अरब डॉलर (लगभग 32,550 करोड़ रुपये) की परियोजना, जो एयरबस के साथ मिलकर चलाई जा रही है, भारतीय वायुसेना के पुराने अव्रो विमानों की जगह लेगी। इस परियोजना के तहत 16 विमान सीधे तैयार हालत में मिलेंगे, जबकि बाकी 40 विमान भारत में ही असेंबल किए जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने नौसेना और तटरक्षक बल के लिए 15 और C-295 विमानों का ऑर्डर भी दिया है। देश में एक नया MRO (मेंटेनेंस) सेंटर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, युवाओं को तकनीकी कौशल मिलेगा और देश की रक्षा क्षमता और मजबूत होगी।