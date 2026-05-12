तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की पार्टी का नेता गिरफ्तार, करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप

पुदुक्कोट्टई पुलिस कार्यालय के बाहर निवेशकों का प्रदर्शन

पुलिस के मुताबिक, सरवनन लोगों का भरोसा जीतने और उनसे निवेश कराने के लिए अपनी निजी बातें बताता था, जैसे अपनी मां की बीमारी का किस्सा। 15 दिनों तक मोबाइल फोन पर उससे संपर्क न हो पाने के बाद आखिरकार उसे दूसरे राज्य से पकड़ा गया। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुदुक्कोट्टई पुलिस कार्यालय के बाहर निवेशकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्से में भरे निवेशकों ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और उसे उनके हवाले किए जाने पर जोर दिया। इस मामले से राजनीतिक संबंधों और जवाबदेही पर भी बहस शुरू हो गई है, खासकर ऐसे समय में जब तमिलनाडु में नए मुख्यमंत्री के सत्ता संभालने के बाद TVK का प्रभाव बढ़ रहा है।