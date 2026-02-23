तमिलनाडु में SIR की अंतिम सूची जारी, 74 लाख से ज्यादा नाम कटे

तमिलनाडु में SIR की अंतिम सूची जारी हो चुकी है

लेखन आबिद खान 04:16 pm Feb 23, 202604:16 pm

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के बाद तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अंतिम सूची के अनुसार, 74 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। SIR से पहले 27 अक्टूबर, 2025 तक तमिलनाडु में मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ थी, जो अब घटकर 5.67 करोड़ रह गई है। यानी राज्य में कुल 74 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं।