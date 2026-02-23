तमिलनाडु में SIR की अंतिम सूची जारी, 74 लाख से ज्यादा नाम कटे
क्या है खबर?
चुनाव आयोग ने विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया के बाद तमिलनाडु की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। अंतिम सूची के अनुसार, 74 लाख से ज्यादा नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। SIR से पहले 27 अक्टूबर, 2025 तक तमिलनाडु में मतदाताओं की संख्या 6.41 करोड़ थी, जो अब घटकर 5.67 करोड़ रह गई है। यानी राज्य में कुल 74 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं।
मतदाता
राज्य में पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता
तमिलनाडु के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, कुल मतदाताओं में 2.7 करोड़ पुरुष, 2.8 करोड़ महिला और 7,617 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। सूची के मुताबिक, राज्य के चेंगलपट्टू जिले के शोझिंगनल्लूर विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 53 लाख मतदाता हैं। वहीं, हार्बर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 11 लाख मतदाता बचे हैं। अधिकारियों के अनुसार हटाए गए नामों में ज्यादातर नाम मतदाताओं के निधन होने के चलते हटे हैं।
आंकड़े
आंकड़ों में जानिए तमिलनाडु में SIR
27 अक्टूबर, 2025 तक मतदाता सूची में 6,41,14,587 नाम थे। 19 जनवरी को सामने आई ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या घटकर 5,43,76,756 रह गई थी। इसके बाद दावे और आपत्तियां सामने आने के चलते 27.53 लाख वैध मतदाताओं के नाम दोबारा जोड़े गए, जबकि 4.23 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए। अब अंतिम मतदाता सूची में कुल 5,67,07,380 नाम हैं। इनमें 2,77,38,925 पुरुष, 2,89,60,838 महिला और 7,617 ट्रांसजेंडर हैं।