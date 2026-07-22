तमिलनाडु ने NEET परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने की मांग की है

थलापति विजय ने की NEET खत्म करने की मांग, क्या कोई राज्य ऐसा कर सकता है?

लेखन आबिद खान 02:02 pm Jul 22, 202602:02 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय (थलापति विजय) ने कहा है कि वे NEET परीक्षा को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा सहित शिक्षा को पूरी तरह से राज्यों के नियंत्रण में लाने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि मेडिकल शिक्षा से जुड़े मामलों में राज्यों को पूरे अधिकार दिए जाएं। तमिलनाडु की पिछली सरकारें भी इस तरह का रुख अपना चुकी हैं। आइए जानते हैं क्या ये संभव है।