तमिलनाडु: तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय किशोरी से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों महिलाएं फलों से लदे वाहन पर सवार होकर चित्तूर से आई थीं और मंदिर से दर्शन करके बाईपास रोड से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे तिरुवन्नामलाई शहर के बाहरी इलाके में एंडल गांव के चौराहे पर पहुंचे 2 कांस्टेबलों ने नियमित वाहन जांच के लिए उनके वाहन को रोक लिया। उन्होंने महिलाओं को नीचे उतरने को कहा। आरोप है इस दोरान उन्होंने महिलाओं की पिटाई की।

रेप

सड़क से झाड़ियों में ले जाकर रेप

पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों कांस्टेबलों ने कथित तौर पर पीड़िता की पिटाई की और उसे घसीटकर सड़क से दूर पास की सुनसान झाड़ी में ले गए और सामूहिक रेप किया। वारदात के बाद पीड़िताएं बाईपास रोड पर पहुंची, जहां से कुछ स्थानीय लोगों ने उनको सरकारी अस्पताल भेजा। पुलिस ने बताया कि अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिक को अपराध की जानकारी दी थी। दोनों कांस्टेबल तिरुवन्नामलाई पूर्व पुलिस स्टेशन में 1 साल से अधिक समय से तैनात हैं।