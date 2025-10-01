तमिलनाडु: तिरुवन्नामलाई में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय किशोरी से रेप का आरोप, निलंबित और गिरफ्तार
क्या है खबर?
तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई शहर में 2 पुलिसकर्मियों पर 19 वर्षीय किशोरी से रेप का आरोप लगा है। दोनों को सेवा से निलंबित कर दिया गया है। तिरुवन्नामलाई पुलिस ने बताया कि आरोपी सुंदर ग्रेड-1 और सुरेश राज ग्रेड-2 कांस्टेबल हैं। दोनों को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और अपनी मां के साथ अरुणाचलेश्वर मंदिर की यात्रा पर आई थीं। मामले की जांच चल रही है।
घटना
वाहनों की जांच के दौरान महिलाओं को रोका गया
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों महिलाएं फलों से लदे वाहन पर सवार होकर चित्तूर से आई थीं और मंदिर से दर्शन करके बाईपास रोड से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे तिरुवन्नामलाई शहर के बाहरी इलाके में एंडल गांव के चौराहे पर पहुंचे 2 कांस्टेबलों ने नियमित वाहन जांच के लिए उनके वाहन को रोक लिया। उन्होंने महिलाओं को नीचे उतरने को कहा। आरोप है इस दोरान उन्होंने महिलाओं की पिटाई की।
रेप
सड़क से झाड़ियों में ले जाकर रेप
पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों कांस्टेबलों ने कथित तौर पर पीड़िता की पिटाई की और उसे घसीटकर सड़क से दूर पास की सुनसान झाड़ी में ले गए और सामूहिक रेप किया। वारदात के बाद पीड़िताएं बाईपास रोड पर पहुंची, जहां से कुछ स्थानीय लोगों ने उनको सरकारी अस्पताल भेजा। पुलिस ने बताया कि अस्पताल के अधिकारियों ने पुलिक को अपराध की जानकारी दी थी। दोनों कांस्टेबल तिरुवन्नामलाई पूर्व पुलिस स्टेशन में 1 साल से अधिक समय से तैनात हैं।