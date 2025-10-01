दिल्ली आश्रम के आरोपी बाबा की चैट लीक, सामने आई ये जानकारी
क्या है खबर?
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के पूर्व निदेशक स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती (पार्थ सारथी) की अश्लील व्हाट्सएप चैट लीक हो गई है। संस्थान की 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे बाबा छात्राओं से अश्लील बातचीत करते थे और छात्राओं को 'बेबी' कहते थे। उन्होंने छात्राओं को सेक्स वर्कर के तौर पर दुबई जाने का न्यौता भी दिया था। आरोपी बाबा पुलिस की हिरासत में है।
चैट
बाबा ने छात्राओं को लिखा, क्या मेरे साथ नहीं सोओगी?
मीडिया को मिली चैट में आरोपी बाबा ने छात्राओं को लिखा, "दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या आपका कोई अच्छा दोस्त है?" छात्रा ने कोई नहीं का जवाब लिखा तो बाबा ने लिखा, "यह कैसे संभव है?" इस पर छात्रा ने कोई जानकारी न होने की बात कही। इसके बाद बाबा ने पूछा, "तुम्हारा कोई सहपाठी है? जूनियर?" तब छात्रा ने जाकर सोने की बात कही तो बाबा ने लिखा, "तुम मेरे साथ नहीं सोओगे?"
घटना
क्या है मामला?
दिल्ली में दक्षिण भारत के श्रीश्रृंगेरी मठ प्रशासन द्वारा संचालित संस्थान में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अगस्त में मठ प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद चैतन्यानंद को संस्थान से हटा दिया गया। पुलिस 4 अगस्त को FIR दर्ज होने के बाद से बाबा की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी बाबा को कुछ दिन पहले आगरा से गिरफ्तार किया है।