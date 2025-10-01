दिल्ली आश्रम के आरोपी बाबा की चैट लीक, सामने आई ये जानकारी

मीडिया को मिली चैट में आरोपी बाबा ने छात्राओं को लिखा, " दुबई का एक शेख सेक्स पार्टनर चाहता है, क्या आपका कोई अच्छा दोस्त है?" छात्रा ने कोई नहीं का जवाब लिखा तो बाबा ने लिखा, "यह कैसे संभव है?" इस पर छात्रा ने कोई जानकारी न होने की बात कही। इसके बाद बाबा ने पूछा, "तुम्हारा कोई सहपाठी है? जूनियर?" तब छात्रा ने जाकर सोने की बात कही तो बाबा ने लिखा, "तुम मेरे साथ नहीं सोओगे?"

घटना

क्या है मामला?

दिल्ली में दक्षिण भारत के श्रीश्रृंगेरी मठ प्रशासन द्वारा संचालित संस्थान में परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की 17 छात्राओं ने चैतन्यानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अगस्त में मठ प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद चैतन्यानंद को संस्थान से हटा दिया गया। पुलिस 4 अगस्त को FIR दर्ज होने के बाद से बाबा की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी बाबा को कुछ दिन पहले आगरा से गिरफ्तार किया है।