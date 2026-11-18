राज्य सरकार चेन्नई-पुदुचेरी के बीच एक यात्री फेरी सेवा शुरू करने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा चेन्नई मरीना और महाबलीपुरम में नए सैरगाह (प्रोमेनेड) और जेटी बनाने की भी तैयारी है।

17 नवंबर को राज्य के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आदव अर्जुन ने केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड पर चर्चा हुई। इनमें कडलोर में 4,700 करोड़ रुपये का गहरा पानी वाला बंदरगाह बनाना और चेन्नई की बकिंघम नहर को फिर से ठीक करना जैसे बड़े अपग्रेड भी शामिल हैं।

ये सभी कदम तमिलनाडु की उस कोशिश का हिस्सा हैं, जिसके तहत समुद्री यात्रा और पर्यटन को और भी रोमांचक बनाना है।