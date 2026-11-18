रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा शुरू करने पर विचार कर रही तमिलनाडु सरकार, केंद्र से मांगा फंड
तमिलनाडु सरकार रामेश्वरम और श्रीलंका के तलाईमन्नार के बीच एक नई फेरी सेवा शुरू करने की सोच रही है। लेकिन, इस सपने को पूरा करने के लिए उसे केंद्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है।
इस योजना का मकसद दोनों देशों के बीच समुद्री रास्ते को और बेहतर बनाना और इससे पर्यटन को बढ़ावा देना है। अधिकारियों ने बताया कि कोई भी फेरी चलने से पहले रामेश्वरम बंदरगाह को आधुनिक बनाना बहुत जरूरी है।
फंडिंग को लेकर मंत्री ने सोनवाल से की मुलाकात
राज्य सरकार चेन्नई-पुदुचेरी के बीच एक यात्री फेरी सेवा शुरू करने की भी योजना बना रही है। इसके अलावा चेन्नई मरीना और महाबलीपुरम में नए सैरगाह (प्रोमेनेड) और जेटी बनाने की भी तैयारी है।
17 नवंबर को राज्य के लोक निर्माण और खेल विकास मंत्री आदव अर्जुन ने केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फंड पर चर्चा हुई। इनमें कडलोर में 4,700 करोड़ रुपये का गहरा पानी वाला बंदरगाह बनाना और चेन्नई की बकिंघम नहर को फिर से ठीक करना जैसे बड़े अपग्रेड भी शामिल हैं।
ये सभी कदम तमिलनाडु की उस कोशिश का हिस्सा हैं, जिसके तहत समुद्री यात्रा और पर्यटन को और भी रोमांचक बनाना है।