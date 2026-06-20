तमिलनाडु में 21 जून से मौसम में बदलाव, भारी बारिश से मिलेगी गर्मी से राहत

मछुआरों के लिए चेतावनी

चेन्नई और आसपास के इलाकों में भी शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, साथ में गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। इससे लोगों को लंबे समय से पड़ रही गर्मी से राहत मिलेगी। इन मानसूनी बारिशों के कारण कई जिलों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। मछुआरों के लिए विशेष चेतावनी है। तमिलनाडु के तट, मन्नार की खाड़ी और उससे सटे कन्याकुमारी क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की आशंका है।