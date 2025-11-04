कोयंबटूर गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में मारी लोगी

तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार रात को एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर उसका गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। विशेष पुलिस टीम ने सोमवार तड़के तीनों आरोपियों को खुफिया सूचना के बाद वेल्लाकिनारु पट्टाथारसी अम्मन मंदिर के पास घेर लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ा है। आरोपियों की पहचान थवासी, करुप्पासामी और कालीश्वरन के रूप में हुई है।

एनकाउंटर मुठभेड़ में एक सिपाही घायल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने घिर जाने के बाद टीम पर दरांती से हमला किया था, जिससे हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर की बाईं कलाई और बांह पर चोटें आईं है। पुलिस ने कांस्टेबल समेत तीनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तीनों शिवगंगा जिले के रहने वाले हैं और कोयंबटूर में भवन निर्माण का कार्य करते हैं। करुप्पासामी और कालीस्वरन रिश्तेदार बताए जाते हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक मामले लंबित हैं।

ट्विटर पोस्ट यहीं हुई थी मुठभेड़ Tamil Nadu: Three men accused of gang-raping a college student and killing her boyfriend near Coimbatore airport were shot in the leg by police during an attempted arrest near Vellakinaru Pattatharasi Amman temple. The injured accused, Guna, Satish alias Karuppasamy, and Karthik… pic.twitter.com/MTywo480SD — IANS (@ians_india) November 4, 2025

घटना क्या है मामला? मदुरै की 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा रविवार रात 11 बजे हवाई अड्डे के पीछे वृंदावन नगर में कार में बैठकर अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी 3 युवक एक बाइक से गुजरे और कार देखकर इशारा किया। दोस्त के बाहर निकलने पर तीनों ने हमला कर उसे घायल कर दिया और युवती का जंगल में गैंगरेप किया। घायल युवक की सूचना पर पुलिस ने छात्रा को नग्न अवस्था में पाया। पुलिस ने 7 विशेष टीम बनाई थी।