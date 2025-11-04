LOADING...
कोयंबटूर गैंगरेप मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने एनकाउंटर में पैर में मारी लोगी

लेखन गजेंद्र
संपादन Manoj Panchal
Nov 04, 2025
09:04 am
क्या है खबर?

तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार रात को एक कॉलेज छात्रा का अपहरण कर उसका गैंगरेप करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। विशेष पुलिस टीम ने सोमवार तड़के तीनों आरोपियों को खुफिया सूचना के बाद वेल्लाकिनारु पट्टाथारसी अम्मन मंदिर के पास घेर लिया था। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर हमला कर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पैर में गोली मारकर उन्हें पकड़ा है। आरोपियों की पहचान थवासी, करुप्पासामी और कालीश्वरन के रूप में हुई है।

एनकाउंटर

मुठभेड़ में एक सिपाही घायल

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों ने घिर जाने के बाद टीम पर दरांती से हमला किया था, जिससे हेड कांस्टेबल चंद्रशेखर की बाईं कलाई और बांह पर चोटें आईं है। पुलिस ने कांस्टेबल समेत तीनों आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तीनों शिवगंगा जिले के रहने वाले हैं और कोयंबटूर में भवन निर्माण का कार्य करते हैं। करुप्पासामी और कालीस्वरन रिश्तेदार बताए जाते हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग थानों में आपराधिक मामले लंबित हैं।

ट्विटर पोस्ट

यहीं हुई थी मुठभेड़

घटना

क्या है मामला?

मदुरै की 19 वर्षीय कॉलेज छात्रा रविवार रात 11 बजे हवाई अड्डे के पीछे वृंदावन नगर में कार में बैठकर अपने दोस्त से बात कर रही थी। तभी 3 युवक एक बाइक से गुजरे और कार देखकर इशारा किया। दोस्त के बाहर निकलने पर तीनों ने हमला कर उसे घायल कर दिया और युवती का जंगल में गैंगरेप किया। घायल युवक की सूचना पर पुलिस ने छात्रा को नग्न अवस्था में पाया। पुलिस ने 7 विशेष टीम बनाई थी।

चिंता 

विपक्ष ने महिला सुरक्षा को लेकर तमिलनाडु सरकार को घेरा 

इस घटना से तमिलनाडु में विपक्षी दलों ने महिला सुरक्षा को लेकर एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोयंबटूर में विरोध प्रदर्शन किया और पुलिसकर्मियों की कथित कमी को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। अभिनेता-राजनेता विजय ने भी सरकार की आलोचना की और स्टालिन से कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर काम करने को कहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष ने भी कोयंबटूर हमले को "राज्य पुलिस की विफलता" बताया।