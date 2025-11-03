तमिलनाडु के कोयंबटूर में छात्रा से गैंगरेप

तमिलनाडु के कोयंबटूर में कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, हवाई अड्डे के पास वारदात

लेखन गजेंद्र 11:21 am Nov 03, 202511:21 am

क्या है खबर?

तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार की रात एक कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि घटना के समय वह अपने दोस्त के साथ थी। तभी आरोपियों ने उसके दोस्त को पीटा और छात्रा का अपहरण कर सुनसान इलाके में ले गए। पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए 7 विशेष टीम गठित की है। सभी आरोपी फरार हैं।