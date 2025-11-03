तमिलनाडु के कोयंबटूर में कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप, हवाई अड्डे के पास वारदात
क्या है खबर?
तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार की रात एक कॉलेज की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। वारदात को 3 लोगों ने अंजाम दिया है। पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि घटना के समय वह अपने दोस्त के साथ थी। तभी आरोपियों ने उसके दोस्त को पीटा और छात्रा का अपहरण कर सुनसान इलाके में ले गए। पुलिस ने अपराधियों का पता लगाने के लिए 7 विशेष टीम गठित की है। सभी आरोपी फरार हैं।
घटना
क्या है पूरा मामला?
स्थानीय तमिल मीडिया के मुताबिक, 19 वर्षीय छात्रा मुदैर की है, जो कोयंबटूर में निजी कॉलेज में पढ़ती है। रविवार रात 11 बजे वह हवाई अड्डे के पीछे एक कार में बैठकर अपने प्रेमी विनीत से बात कर रही थी। तभी वहां से 3 युवक एक बाइक से गुजरे और कार देखकर उनको इशारा किया। विनीत के बाहर निकलने पर तीनों युवकों ने हथियार से हमला कर विनीत को घायल कर दिया और युवती को साथ ले जाकर गैंगरेप किया।
जांच
युवक ने होश आने पर पुलिस को सूचना दी
युवक को होश आने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने पर पास के जंगल में युवती को नग्न अवस्था में पाया गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। विनीत को भी टांके लगे हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने अपराध करने से पहले रविवार को एक मोटरसाइकिल चुराई थी। घटना को लेकर तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने एमके स्टालिन सरकार को घेरा है और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।