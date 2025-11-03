12 राज्यों में शुरू होगा मतदाता सूची का SIR, जानिए क्या होगी प्रक्रिया

चुनाव आयोग मंगलवार 4 नवंबर से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) शुरू करेगा। बिहार में SIR के बाद अब 12 राज्यों में यह प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। SIR के तहत कल से बूथ स्तरीय अधिकारी (BLO) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म भराएंगे। आइए, पूरी प्रक्रिया जानते हैं।

मतदाता BLO घर का 3 बार करेंगे दौरा SIR की यह प्रक्रिया सभी योग्य लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने, मृत और स्थानांतरित लोगों की पहचान कर उनका नाम हटाने के लिए किया जा रहा है। BLO हर मतदाता के घर आकर न्यूमेरेशन फॉर्म भरवाएंगे। पूरी प्रक्रिया के दौरान BLO को कम से कम तीन बार हर घर का चक्कर लगाना होगा। इस दौरान 18 वर्ष पूरी कर चुके या फिर नए मतदाता अपना नाम भी शामिल करवा सकेंगे। मतदाता पहचानपत्र की गलतियां सही हो सकेंगी।

प्रक्रिया कब से कब तक चलेगी पूरी प्रक्रिया SIR की पूरी प्रक्रिया अगले साल फरवरी 2026 तक चलेगी। सबसे पहले घर-घर जाकर मतदाताओं की जानकारी जुटाई जाएगी। यह प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगी। इसके बाद मतदाता सूची का ड्रॉफ्ट 9 दिसंबर को जारी होगा। मतदाता सूची के ड्रॉफ्ट पर आपत्ति 9 दिसंबर, 2025 से 8 जनवरी 2026 तक दर्ज कराई जा सकेगी। आपत्तियों पर सुनवाई और सत्यापन 9 दिसंबर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक चलेगी। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी, 2026 को जारी होगी।

दस्तावेज ये दस्तावेज रखने होंगे तैयार मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी काम कराने के लिए चुनाव आयोग ने कुल 12 दस्तावेजों का विकल्प दिया है। इसमें केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों का पहचानपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, दसवीं या बारहवीं का प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा अगर 1987 से पहले जन्म या 2003 की मतदाता सूची में नाम न होने पर दस्तावेज देने होंगे।