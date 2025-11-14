प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात का करेंगे दौरा, सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का काम देखेंगे

बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई-अहमदाबाद तक लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें गुजरात और दादरा एवं नगर हवेली में 352 किलोमीटर और महाराष्ट्र में 156 किलोमीटर शामिल है। परियोजना में 465 किलोमीटर (85 प्रतिशत) पुलों पर आधारित है। अब तक, 326 किलोमीटर पुलों का काम पूरा हो चुका है। साथ ही 25 में 17 नदी पुलों का निर्माण हो चुका है। करीब 47 किलोमीटर लंबा सूरत-बिलिमोरा खंड निर्माण अंतिम चरण में है, जहां सिविल कार्य और ट्रैक का काम पूरा है।

योजना

मुंबई से अहमदाबाद की दूरी 2 घंटे कम होगी

बुलेट ट्रेन का कॉरिडोर साबरमती, अहमदाबाद, आणंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलिमोरा, वापी, बोइसर, विरार, ठाणे और मुंबई को जोड़ेगा। ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा के समय को लगभग 2 घंटे तक कम कर देगी। सूरत स्टेशन का डिजाइन विश्व प्रसिद्ध हीरा उद्योग से प्रेरित है, जो इसकी भव्यता और कार्यक्षमता दोनों को दर्शाता है। स्टेशन में विशाल प्रतीक्षालय, शौचालय और खुदरा दुकानें हैं। यह सूरत मेट्रो, सिटी बसों और रेलवे नेटवर्क के साथ निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी भी देगा।