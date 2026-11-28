कार्तिगई दीपम एक बड़ा त्योहार है, जहां अन्नामलाई पहाड़ी पर महा दीपम को देखने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु जमा होते हैं। इस साल, सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त रखी गई है क्योंकि कौन कहां दीये जलाएगा, इस बात पर कानूनी विवाद चल रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक खास जगह पर सिर्फ एक बार दीपक जलाने की इजाजत दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि यह व्यवस्था स्थायी तौर पर किसी प्रथागत अधिकार को स्थापित नहीं करती और न ही इससे जमीन के मालिकाना हक के दावों में कोई बदलाव आएगा।