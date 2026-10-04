मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, कहा- पश्चिम बंगाल में 6 महीनों में लागू होगा UCC

मुख्यमंत्री अधिकारी ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वे देश में बाहर से आए हैं।

उन्होंने कहा, "मोदी जी, हमें नौकरियां दीजिए, हमें नौकरियां दीजिए। इस ताकत को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। प्रधानमंत्री ने भारत को पहले ही वैश्विक नेता बना दिया है, लेकिन भीतर से घुसपैठ करने वालों से भी एकता और संगठन के माध्यम से निपटना होगा।"