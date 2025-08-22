दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों का क्या होगा? आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला
क्या है खबर?
दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। कोर्ट में 11 अगस्त के फैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने 14 अगस्त को मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले 11 अगस्त को 2 न्यायाधीशों की पीठ ने आवारा कुत्तों को दिल्ली-NCR से पकड़ने, हटाने और उनके पुनर्वास का निर्देश दिया था।
आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्या आदेश दिए थे?
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली-NCR के नगर निगम अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें स्थायी आश्रय देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया का विरोध करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने संवेदनशील इलाकों से आवारा कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने को कहा है। कोर्ट ने कुत्ते हटाने का 8 हफ्ते का समय दिया था।
विरोध
कुत्तों को हटाने के फैसला का विरोध
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने फैसले पर कहा था कि ये दशकों से चली आ रही मानवीय-वैज्ञानिक नीति से पीछे ले जाने वाला कदम है, बेजुबान पशु कोई 'समस्या' नहीं हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था कि कुत्ते सबसे सुंदर और कोमल प्राणी होते हैं, वे इस तरह की क्रूरता के लायक नहीं। पूर्व भाजपा सांसद मेनका गांधी ने भी फैसले की प्रायोगिकता पर सवाल उठाए थे। जॉन अब्राहम, रणदीप हुड्डा समेत कई फिल्मी सितारों ने भी पत्र लिखा था।