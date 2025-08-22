दिल्ली-NCR के आवारा कुत्तों का क्या होगा? आज आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को क्या आदेश दिए थे?

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने 11 अगस्त को दिल्ली-NCR के नगर निगम अधिकारियों को आवारा कुत्तों को पकड़ने, उनकी नसबंदी करने और उन्हें स्थायी आश्रय देने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। पीठ ने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया का विरोध करने पर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने संवेदनशील इलाकों से आवारा कुत्तों को प्राथमिकता के आधार पर हटाने को कहा है। कोर्ट ने कुत्ते हटाने का 8 हफ्ते का समय दिया था।