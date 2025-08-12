सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को सही माना, कहा- आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, "चुनाव आयोग का यह कहना ठीक है कि आधार कार्ड को नागरिकता के निर्णायक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसे सत्यापित किया जाना चाहिए। अगर उनके पास अधिकार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अगर उनके पास अधिकार है, तो कोई समस्या नहीं हो सकती। हालांकि, पहले यह तय करना होगा कि क्या चुनाव आयोग के पास सत्यापन प्रक्रिया करने का अधिकार है।"

आशंका

मतदाताओं के सूची से बाहर होने की आशंका पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा कि इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में मतदाता बाहर हो जाएंगे, खासकर वे जो जरूरी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि आयोग ने मृत्यु या निवास परिवर्तन के कारण बाहर किए गए मतदाता सूची का खुलासा कोर्ट और अपनी वेबसाइट पर नहीं किया है। कोर्ट ने आयोग से आधार और राशन कार्ड के साथ फॉर्म जमा करने वाले मतदाताओं की जानकारी सत्यापित करने को कहा है।