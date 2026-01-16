सुप्रीम कोर्ट में महाभियोग की कार्यवाही के खिलाफ न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की याचिका खारिज

चुनौती

यशवंत वर्मा ने क्या जताई थी आपत्ति?

बार एंड बेच के मुताबिक, वर्मा ने प्रक्रियात्मक आधार पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके महाभियोग के नोटिस लोकसभा-राज्यसभा दोनों में दिए गए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा किए बिना एकतरफा जांच समिति का गठन कर दिया। उनके वकील ने तर्क दिया कि जब दोनों सदनों में महाभियोग प्रस्ताव उठाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के बीच संयुक्त परामर्श होता है।