आगजनी और अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, नगर निकायों को दी कार्रवाई की चेतावनी

आदेश

कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने के निर्देश दिए

कोर्ट ने लाजपत नगर, साकेत और सरोजिनी नगर का सर्वे कराने का निर्देश दिया है और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि एक टीम गठित की जाए, जिसमें IIT आईआईटी के सिविल विभाग के 2 वरिष्ठ प्रोफेसर और 2 ड्राफ्ट्समैन शामिल हों। इस टीम के साथ MCD अधिकारी और एमिकस क्यूरी भी मौजूद रहेंगे। यह टीम साकेत, लाजपत नगर और सरोजिनी नगर का निरीक्षण करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी।"