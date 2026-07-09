ED ने क्यों फ्रीज किए तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खाते के 440 करोड़ रुपये?

आरोप

क्या है मामला?

पिछले महीने, TMC के बागी विधायकों ने पार्टी फंड से जुड़े कथित लेन-देन में गड़बड़ी देखते हुए कोलकाता पुलिस से HDFC बैंक में 3 खातों की जांच की मांग की थी। उन्होंने बैंक को पत्र लिखा। इसके बाद पुलिस ने तीनों खातों पर डेबिट लेन-देन को रोक लगाई थी। इसके बाद ED ने मामले में स्वतंत्र जांच शुरू की। उसने केयरवेल एविएशन लिंक पर फोकस करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत तीनों खातों को फ्रीज कर दिया।