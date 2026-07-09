'लॉकअप 2' में गौरव खन्ना ने किया प्रवेश

'लॉकअप सीजन 2' में अचानक पहुंचे गौरव खन्ना, पत्नी आकांक्षा से बोले- बैंड बजा दी

लेखन ज्योति सिंह 11:10 am Jul 09, 202611:10 am

क्या है खबर?

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो 'लॉकअप सीजन 2' में काफी रोमांचक पल देखने को मिल रहे हैं। हालिया प्रोमो में अभिनेता गौरव खन्ना ने अचानक पहुंचकर प्रतियोगियों के बीच में हलचल मचा दी। उनकी यह एंट्री पत्नी आकांक्षा चमोला द्वारा शो में अपने तलाक के खुलासे के बाद हुई है। खुद अभिनेत्री भी शो में अपने पति को देखकर चौंक गई और फिर भावुक होकर रोने लगीं। शो का प्रोमो देखने के बाद दर्शक एपिसोड को देखने के लिए उतावले हैं।