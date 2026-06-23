लखनऊ अग्निकांड: व्यावसायिक इमारत के मालिक का आपराधिक इतिहास,  पेपर लीक से जुड़ा है नाम 

जांच

जमीन से जुड़े सौदे में भी नाम

सुरेंद्र का नाम जहां पेपर लीक में जुड़ा है, वहीं उनके भाई वीरेंद्र शुक्ला का नाम जमीन सौदे से जुड़े मामलों में पाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, वीरेंद्र सुरेंद्र के बड़े भाई हैं और खाक हुई इमारत के दूसरे मालिक हैं। दोनों भाईयों ने मिलकर प्रॉपर्टी के कारोबार में करोड़ों रुपये कमाए हैं। उन्होंने अधिकारियों को अपने पाले में करके किसानों की जमीन औने-पौने दाम पर खरीदी हैं और लखनऊ-सीतापुर तक सीलिंग की जमी पर भी प्लॉटिंग किया है।