दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में आग लगने के कारणों की जांच जारी है

दिल्ली के होटल में आग ने कैसे लिया भयानक रूप? सामने आए 2 कारण

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Jun 09, 202603:26 pm

क्या है खबर?

दिल्ली में मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में जिस फ्लोरिश स्टे बेड-एंड-ब्रेकफास्ट होटल में 3 जून को आग लगी थी, उसकी जांच जारी है। इस बीच, होटल में आग के तेजी से फैलने के 2 बड़े कारण सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तेल तलने वाले उपकरण को खुला छोड़ना और दूसरा गैस रिसाव से आग लगना बताया जा रहा है। अधिकारी जांच कर रहे हैं कि आग कैसे लगी और किन परिस्थितियों में तेजी से फैल गई।