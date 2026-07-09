प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री अल्बनीज से मुलाकात की, कहा- दोनों देशों का साथ चलना जरूरी

बयान

प्रधानमंत्री मोदी बोले- भारत और ऑस्ट्रेलिया का साथ आगे बढ़ना जरूरी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दुनिया इस समय अनिश्चितता, सप्लाई चेन में रुकावट और ऊर्जा संकट से जूझ रही है। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया का भरोसेमंद साझेदार के रूप में साथ आगे बढ़ना जरूरी है। साथ मिलकर काम करने से दोनों देशों को नए बाजारों तक पहुंच का फायदा मिला है। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मानना ​​है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे कई संघर्षों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति के माध्यम से ही हो सकता है।"