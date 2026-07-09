हेमा मालिनी, धर्मेंद्र को याद कर बोलीं- पूरे देश ने उनसे प्यार किया और उन्होंने मुझसे

गर्व

धर्मेंद्र के प्यार को याद कर गर्व से भरीं हेमा

हेमा ने कहा, "उन्होंने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। वो सब हासिल किया, जो आम इंसान को नहीं मिलता और वह बने जो वो बनना चाहते थे। पंजाब के एक छोटे से गांव से आया एक नौजवान लड़का मुंबई पहुंचा और इतना सब कुछ हासिल कर लिया। आज पूरा देश उनसे प्यार करता है, दुनिया के तमाम लोग उन्हें चाहते हैं और उस इंसान ने मुझसे प्यार किया। आप समझ सकते हैं कि मैं कितना गर्व महसूस करती हूं।"