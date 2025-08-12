सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में डीजल-पेट्रोल के पुराने वाहन मालिकों पर कार्रवाई पर रोक लगाई

आदेश

4 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश देते हुए कहा कि वह 4 सप्ताह के बाद मामले की सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार की याचिका में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर 2018 के प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उक्त वाहनों पर प्रतिबंध हटाना चाहिए, क्योंकि पुलिस पर ऐसे वाहनों को जब्त करने का दबाव होगा।