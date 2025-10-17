ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की

ट्रांसजेंडरों को रोजगार और चिकित्सा देखभाल में मिलेंगे समान अवसर, सुप्रीम कोर्ट ने समिति गठित की

लेखन गजेंद्र 02:26 pm Oct 17, 202502:26 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार बढ़ाने को लेकर एक जरूरी फैसला दिया है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति लिंग के अनुरूप न होने वाले व्यक्तियों के लिए रोजगार के समान अवसर, समावेशी चिकित्सा देखभाल और सुरक्षा को लेकर काम करेगी। कोर्ट ने कहा कि इस फैसले से ट्रांसजेंडर के भविष्य को सुरक्षित करने की उम्मीद है।