एयर इंडिया के विमान में अपने आप RAT (लाल घेरे में) चालू होने की जांच शुरू (प्रतीकात्मक तस्वीर: एक्स/@KPAE_Spotter)

अमृतसर-बर्मिंघम की एयर इंडिया उड़ान में अचानक चालू हो गया आपातकालीन टरबाइन, जांच शुरू

लेखन गजेंद्र
Oct 06, 2025
01:13 pm
क्या है खबर?

पंजाब के अमृतसर से इंग्लैंड के बर्मिंघम जाने वाली एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर 787-8 विमान में अचानक आपातकालीन टरबाइन चालू होने की जांच शुरू हो गई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने सोमवार को उड़ान AI-117 में बिना किसी आदेश के रैम एयर टरबाइन (RAT) के चालू होने की जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि विमान में अचानक RAT चालू होना यानी विमान के खतरे में होने का सूचक होता है।

घटना

क्या है मामला?

DGCA के मुताबिक, एयर इंडिया का विमान जब बर्मिंघम में 400 फीट की ऊंचाई पर उतरने वाला था, तब RAT चालू हो गया था। हालांकि, पायलट ने किसी असामान्यता की सूचना दिए बिना विमान को सुरक्षित उतार लिया। DGCA के मुताबिक, बोइंग (ड्रीमलाइनर 787-8 का निर्माता) ने बिना कमांड वाले RAT के लिए रखरखाव की जो सिफारिश की थी, उसे पूरा कर लिया गया है और इसमें कोई विसंगति नहीं मिली। DGCA का वायु सुरक्षा विभाग मामले की जांच करेगा।

जांच

पायलटों ने की थी शिकायत

DGCA ने जांच के आदेश तब दिए, जब फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) ने एक ईमेल भेजकर घटना की जानकारी दी। FIP ने बताया, "आज एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग (AHM) ने बस पावर कंट्रोल यूनिट (BPCU) में एक खराबी पाई है, जिसके कारण RAT स्वत: चालू हो गया। सभी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक पैरामीटर सामान्य मिले और विमान बर्मिंघम में सुरक्षित उतर। जब से B-787 उड़ान भर रहा है, तब से उसमें कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए।"

उपकरण

क्या है RAT?

रैम एयर टर्बाइन (RAT) एक छोटा पंखे जैसा उपकरण है, जो कई विमानों में होता है। इसे विमान के मुख्य सिस्टम यानी सभी इंजन के बंद होने पर आपातकालीन शक्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया जाता है। RAT विमान के अंदर छिपा होता है। यह सभी इंजन के ठीक होने तक कुछ भी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही विमान में खराबी आती है, ये आपातकालीन तरीके से विमान को शक्ति देने के लिए हवा का उपयोग करता है।

उपकरण

संकट के समय RAT से मिलती है विमान को शक्ति

RAT संकट के समय स्वचालित रूप से या मैन्युअल तरीके से चालू हो सकता है। घूमता हुआ RAT एक जनरेटर या हाइड्रोलिक पंप को घुमाता है। इससे उड़ान नियंत्रण, बुनियादी उपकरण, रेडियो और संचार उपकरण सहित सबसे महत्वपूर्ण प्रणालियों को चालू रखने के लिए पर्याप्त बिजली या हाइड्रोलिक दबाव पैदा होता है। विमान जितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा होगा, RAT उतनी ही ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर सकता है। यह केवल विमान की सुरक्षित लैंडिंग ही शक्ति देता है।

जानकारी

एयर इंडिया हादसे के समय चालू हो गया था RAT

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की प्रारंभिक जांच में कहा गया है कि 12 जून को अहमदाबाद-लंदन की एयर इंडिया AI-171 (बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर) हादसे के समय भी RAT चालू हो गया था। इससे पता चला कि विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे।

ट्विटर पोस्ट

कुछ इस तरह छिपा होता है RAT