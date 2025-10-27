जस्टिस सूर्यकांत होंगे देश के 53वें CJI, बीआर गवई ने की उनके नाम की सिफारिश

शपथ

14 महीने तक पद पर रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत

CJI गवई ने 14 मई 2025 को 52वें CJI के रूप में यह पद संभाला था। वे करीब 7 महीने पद पर रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल 14 महीने का होगा। वे 9 फरवरी 2027 को पद से सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस सूर्यकांत अनुच्छेद 370 हटाने, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार, लैंगिक समानता, पेगासस जासूसी और वन रैंक-वन पेंशन समेत कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने वाली पीठ का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने एक फैसले में राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था।