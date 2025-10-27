लखनऊ में पूर्व DGP के आवास पर चोरों का धावा, सोने के आभूषण समेत नकदी चुराई

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस महकमे के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। यहां के अलीगंज थाना क्षेत्र में कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) रहे महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के घर पर लाखों रुपये की चोरी हुई है। चोरों ने घर खाली पाकर घटना को अंजाम दिया। घर में रह रहे DGP के भांजे डॉक्टर नितिन श्रीवास्तव की पत्नी डॉ ऋषिका राज ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

घटना क्या है पूरा मामला? पूर्व DGP श्रीवास्तव के आवास पर उनके भांजे नितिन अपने परिवार के साथ रहते हैं, जो ओमान के सलाला में कार्यरत हैं। फिलहाल, उनकी पत्नी ऋषिका लखनऊ में हैं। ऋषिका भी 16 अक्टूबर को अपने बच्चों के साथ सलाला चली गईं और घर की जिम्मेदारी पुराने घरेलू सहयोगी आकाश रावत को सौंप गईं। आकाश ने 20 अक्टूबर को दिवाली की पूजा की और 21 अक्टूबर को सुबह अपने गांव चले गए। 26 अक्टूबर को वह लौटे तो ताला टूटा था।

जांच क्या-क्या सामान हुआ चोरी? पुलिस ने बताया कि आकाश 26 अक्टूबर की सुबह अपने गांव से आया तो घर का ताला टूटा था और अलमारी भी टूटी पड़ी थी। उसने तुरंत इसकी सूचना नितिन और ऋषिका को दी। ऋषिका ने ओमान से लखनऊ पहुंचकर थाने में तहरीर दी है। उनके मुताबिक, घर से 8 कंगन, 11 चेन, 4 कड़े, दो लॉकेट, दो बाजूबंद, 24 झुमके, सोने-हीरे के 8 सेट, 40 ग्राम के स्वर्ण सिक्के, 5 पेंडेंट और 2.25 लाख रुपये की नकदी गायब थी।