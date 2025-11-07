एयर इंडिया हादसे में केंद्र को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट बोला- पायलट को दोष देना ठीक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया हादसे के मामले में पायलट को दोषी ठहराए जाने की निंदा की और कहा कि देश में कोई नहीं मानता कि हादसे में पायलट की गलती थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने यह टिप्पणी एयर इंडिया के मृतक पायलट सुमित सबरवाल के 91 वर्षीय पिता पुष्कराज सबरवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। पीठ ने न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है।

सुनवाई कोर्ट ने क्या कहा? न्यायमूर्ति कांत ने याचिकाकर्ता की इस चिंता का समाधान किया कि उनके दिवंगत बेटे को अनुचित रूप से दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा, "दुर्घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको यह बोझ नहीं उठाना चाहिए कि आपके बेटे को दोषी ठहराया जा रहा है। कोई भी उसे किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता।" न्यायमूर्ति बागची ने स्पष्ट किया कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) की प्रारंभिक रिपोर्ट में पायलट के खिलाफ कोई आरोप नहीं है।

जानकारी अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) और अन्य प्राधिकारियों को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि त्रासदी का कारण चाहे जो भी हो, पायलट इसका कारण नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।

याचिका याचिका में क्या है? पुष्करराज सबरवाल ने दुर्घटना की मौजूदा जांच में विश्वसनीयता और पारदर्शिता की कमी बताते हुए फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के साथ 10 अक्टूबर को संयुक्त याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया कि AAIB की रिपोर्ट में खामियां हैं क्योंकि रिपोर्ट में दुर्घटना का कारण पायलट की गलती बताई गई है और अन्य विश्वसनीय प्रणालीगत कारण नजरअंदाज है। याचिका के मुताबिक, अधूरी-पूर्वाग्रहपूर्ण जांच यात्रियों के जीवन को खतरे में डालती है, जो संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन है।

याचिका AAIB की जांच को बंद करने की मांग याचिका में AAIB की सभी पूर्व जांचों को बंद करने और स्वतंत्र जांच के लिए 'न्यायालय निगरानी समिति' के गठन की मांग है। याचिकाकर्ता ने सभी भौतिक साक्ष्यों को न्यायिक समिति को सौंपने की मांग की है। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने और स्वतंत्र विमानन तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करने की मांग है। बता दें, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू AAIB की जांच को सही बता चुके हैं।