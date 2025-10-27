उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकारा

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस को फटकार

लेखन गजेंद्र 01:37 pm Oct 27, 202501:37 pm

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2020 में हुए दंगों को लेकर जेल में बंद उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर जवाब न देने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सोमवार को कहा कि उसने दिल्ली पुलिस को याचिकाओं का जवाब देने के लिए पर्याप्त समय दिया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों की अपीलों पर जवाब देने के लिए अधिक समय मांगा था।