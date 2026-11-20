साल 2023 में एक नया कानून लाया गया, जिसने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को चुनने वाले लोगों की संरचना बदल दी। इस कानून के तहत, पहले जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश चयन प्रक्रिया का हिस्सा होते थे, अब उनकी जगह प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया गया है।

इस बदलाव के बाद, निष्पक्षता और हितों के टकराव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।