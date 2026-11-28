एसिड अटैक रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुझाव- केवल मेडिकल स्टोर पर मिले, गलत इस्तेमाल पर संपत्ति जब्त हो
सुप्रीम कोर्ट दुकानों पर एसिड की बिक्री रोकने की मांग कर रहा है। कोर्ट का कहना है कि एसिड की आसान उपलब्धता की वजह से एसिड हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।
इसी को देखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया है कि एसिड सिर्फ सरकारी अस्पताल की फार्मेसी में मेडिकल इस्तेमाल के लिए ही मिले और उसे खरीदने के लिए भी आधिकारिक मंजूरी लेना जरूरी हो।
खरीदारों को उद्देश्य बताना होगा, संपत्ति जब्त होने का जोखिम
अगर कोई एसिड खरीदता है और बाद में उसका इस्तेमाल किसी हमले में होता है, तो खरीदने वाले को गंभीर अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसिड खरीदते समय उसका इस्तेमाल किसलिए किया जाएगा, यह बताना अनिवार्य होगा।
अगर इसका गलत इस्तेमाल होता है तो पीड़ितों की मदद के लिए खरीदार की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है।
कोर्ट ने सख्त कानून और स्कूली पाठों की मांग की
कोर्ट मौजूदा कानूनों को और सख्त करने पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही, स्कूलों के पाठ्यक्रम में एसिड हमलों से बचाव और ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए, इस बारे में पाठ शामिल करने की मांग की गई है। इस पहल का मकसद जागरूकता बढ़ाना है ताकि छात्रों को पता चल सके कि किसी अनहोनी की स्थिति में उन्हें तुरंत क्या करना चाहिए।