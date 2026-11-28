सुप्रीम कोर्ट दुकानों पर एसिड की बिक्री रोकने की मांग कर रहा है। कोर्ट का कहना है कि एसिड की आसान उपलब्धता की वजह से एसिड हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

इसी को देखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया है कि एसिड सिर्फ सरकारी अस्पताल की फार्मेसी में मेडिकल इस्तेमाल के लिए ही मिले और उसे खरीदने के लिए भी आधिकारिक मंजूरी लेना जरूरी हो।