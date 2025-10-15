दिल्ली-NCR में इस दिवाली फूटेंगे ग्रीन पटाखे, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने इस दिवाली पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उसके आसपास के इलाकों में पटाखे फोड़ने की अनुमति दे दी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया कि 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक सिर्फ ग्रीन पटाखों की अस्थायी बिक्री होगी। कोर्ट ने दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है।

आदेश कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह आदेश ग्रीन पटाखों के निर्माण-बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर दिया है। दिल्ली की मौजूदा भाजपा सरकार भी इसके पक्ष में थी। कोर्ट ने आदेश में कहा, "18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। पुलिस अधिकारी गश्ती दल गठित कर नजर रखेंगे कि केवल QR कोड वाले अनुमत उत्पाद ही बेचे जाएं। नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस भेजा जाएगा। पटाखें शाम 6 से रात 10 बजे तक उपयोग होंगे।"

बयान सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक फोड़ सकेंगे पटाखे पटाखे सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही फोड़े जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा, "पटाखों के कारण लोगों को गंभीर नुकसान होता है, इसलिए चिंता और उत्सव के अधिकारों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आम व्यक्तियों और उद्योग के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है और इस बार दिवाली में केवल सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी जा रही है।"

शर्तें कुछ शर्तों के साथ मिली पटाखों के इस्तेमाल की मंजूरी कोर्ट ने कहा कि गश्ती दल ग्रीन पटाखे बनाने वाले हर पटाखा निर्माताओं की नियमित जांच करेगा। NCR में बाहरी क्षेत्रों से पटाखे लाने की अनुमति नहीं होगी। अगर नकली पटाखे पाए जाते हैं, तो निर्माता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) 18 अक्टूबर से वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की निगरानी करेंगे और इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे। पानी के सैंपल भी लिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जताया कोर्ट का आभार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया है। उन्होंने कहा, "यह निर्णय दीपावली जैसे पवित्र पर्व पर जनभावनाओं और उत्साह का सम्मान करता है साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण को दर्शाता है। दिल्ली सरकार जनभावनाओं का सम्मान करते हुए स्वच्छ और हरित दिल्ली के संकल्प के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हमारा लक्ष्य है कि त्योहारों की रौनक बरकरार रहे और पर्यावरण की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो।"