सोनम वांगचुक को तत्काल रिहाई नहीं मिली

सोनम वांगचुक को तत्काल रिहाई नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

लेखन गजेंद्र 11:57 am Oct 06, 202511:57 am

क्या है खबर?

सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई को फिलहाल टाल दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी। गीतांजलि ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत वांगचुक की हिरासत में चुनौती दी थी और तत्काल रिहाई की मांग की थी। मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित है।