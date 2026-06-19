केरलम बजट का बड़ा दांव, निजी निवेश को दिया जा रहा है बढ़ावा

केरलम भूमि पूलिंग और निवेश क्षेत्र

इस बजट में व्यवसायों के लिए जमीन के नियमों को आसान बनाया गया है। साथ ही बड़ी परियोजनाओं के लिए सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के लिए लैंड पूलिंग फ्रेमवर्क पेश किया गया है। राज्य सरकार एक विशेष निवेश क्षेत्र भी बना रही है। इसका मकसद बेहतर बुनियादी ढांचे और जल्दी मंजूरी देकर विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को आकर्षित करना है। इसके अलावा, कोच्चि-अलूवा-पेरुम्बावूर को जल्द ही एक 'ग्लोबल फर्नीचर हब' के तौर पर विकसित किया जा सकता है, वहीं कोच्चि-तिरुस्सूर सोने के उद्योग में अपनी पहचान बनाने की तैयारी में है।