दिल्ली पर बाढ़ का महासंकट, एक तिहाई सिकुड़ गया यमुना का बाढ़ क्षेत्र

साल 1912 से लेकर अब तक, तटबंधों के कारण करीब 45 वर्ग किलोमीटर का बाढ़ क्षेत्र यमुना नदी से अलग हो गया है। इसकी वजह से इन जगहों पर खेती-किसानी, रिहायशी इलाके और निर्माण कार्य तेजी से बढ़ गए हैं। ताजेवाला, वजीराबाद और ओखला जैसे बैराज, साथ ही हथिनीकुंड बैराज जो नदी के लगभग 90 प्रतिशत पानी को दूसरी तरफ मोड़ देता है, अब ऊपर से आने वाले लगभग पूरे पानी को रोक लेते हैं।

इसके कारण गर्मियों में नदी के कुछ हिस्से बिलकुल सूख जाते हैं। जुलाई 2023 में आई बाढ़ में पानी का स्तर 1978 की तुलना में भी ज्यादा हो गया था, जबकि उस वक्त नदी में पानी की मात्रा कम थी। शोधकर्ताओं की चेतावनी है कि अगर हम नदी के किनारों या उसके आसपास इसी तरह निर्माण करते रहेंगे, तो भविष्य में दिल्ली को और भी गंभीर बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है।