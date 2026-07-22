महाराष्ट्र में छात्रों का महा-आंदोलन, प्रधान के इस्तीफे की मांग से गरमाई सियासत

छात्रों के ये विरोध प्रदर्शन कई तरह से सामने आ रहे हैं। जैसे, ठाणे में छात्रों ने नुक्कड़ नाटक कर दिखाया कि इस पेपर लीक ने उन्हें किस कदर मानसिक तौर पर परेशान किया है। कुछ छात्रों ने शांति मार्च निकाला तो कुछ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह आंदोलन अब देशव्यापी हो चला है और इसे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी समर्थन मिल रहा है।

विपक्षी नेता भी छात्रों का साथ दे रहे हैं। एक तरफ जहां जितेंद्र अव्हाड ने छात्रों की ऊर्जा की तुलना आजादी के दीवानों से की और आदित्य ठाकरे ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, वहीं राज्य के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इन विरोध प्रदर्शनों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक चाल बताया।