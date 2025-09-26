रायपुर के गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया है

छत्तीसगढ़: रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से 5 लोगों की मौत

लेखन आबिद खान 06:57 pm Sep 26, 202506:57 pm

क्या है खबर?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सिलतरा चौकी इलाके में गोदावरी स्टील प्लांट में अचानक सिल्ली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरम्मत के काम के बाद ये कुछ अधिकारी और कर्मचारी जांच करने पहुंचे थे, तभी उनके ऊपर अचानक सिल्ली गिर गई। हादसे में कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।