छत्तीसगढ़: रायपुर के स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, सिल्ली गिरने से 5 लोगों की मौत
क्या है खबर?
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां सिलतरा चौकी इलाके में गोदावरी स्टील प्लांट में अचानक सिल्ली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मरम्मत के काम के बाद ये कुछ अधिकारी और कर्मचारी जांच करने पहुंचे थे, तभी उनके ऊपर अचानक सिल्ली गिर गई। हादसे में कम से कम 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं।
अभियान
मलबे में कुछ लोग दबे, बचाव अभियान जारी
हादसे में घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मलबे में कुछ और लोगों के दबे होने की खबर है, जिनकी तलाश में राहत और बचाव टीमें जुटी हुई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और बचाव अभियान में सहायता कर रही है।
पुलिस
हादसे के बारे में पुलिस ने क्या बताया?
घटना के बाद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हादसे के बारे में सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर भेजी गई और बचाव अभियान शुरू किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, 5 मजदूरों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बचाव अभियान अभी भी जारी है क्योंकि कुछ और लोगों के फंसे होने की आशंका है।"