श्रीनगर पहाड़ों के बीच एक कटोरे जैसी जगह पर बसा है। यही वजह है कि यहां की हवा में मौजूद प्रदूषण आसानी से बाहर नहीं निकल पाता, खासकर तब जब बारिश न हो।

28 नवंबर तक बारिश होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। ऐसे में इस प्रदूषण को साफ करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ श्रीनगर ही इस समस्या से जूझ रहा है। नई दिल्ली भी 277 AQI के साथ दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में 9वें नंबर पर थी।