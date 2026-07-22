श्रीधर वेम्बू ने दिल्ली प्रदर्शनों को बताया 'राजनीति का सुनियोजित खेल', छिड़ी बहस

वेम्बू ने साफ कहा कि लोगों को अपनी बात कहने का असली तरीका चुनाव हैं, न कि प्रदर्शन। उनकी इस राय पर 'X' पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने उनसे सहमति जताई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की।

वहीं, कुछ लोगों को लगा कि वे उन रोजमर्रा की मुश्किलों से अंजान हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन शुरू होते हैं। यह बहस आज के भारत में लोकतंत्र, असहमति और किसकी आवाज सुनी जाए, जैसे गहरे सवाल खड़े करती है।