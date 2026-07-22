श्रीधर वेम्बू ने दिल्ली प्रदर्शनों को बताया 'राजनीति का सुनियोजित खेल', छिड़ी बहस
जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने ऑनलाइन एक बड़ी बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक ऐसी पोस्ट का समर्थन किया जिसमें चल रहे दिल्ली प्रदर्शनों को 'पहले से तय और सुनियोजित' और 'राजनीति से प्रेरित' बताया गया था। वेम्बू ने उन चिंताओं को दोहराया कि ये प्रदर्शन भारत को अस्थिर करने के लिए हो रहे हैं। उनका कहना है कि ये किसी असली मुद्दे से ज्यादा सिर्फ हंगामा और रुकावट पैदा करने के बारे में हैं।
वेम्बू ने चुनावों पर जोर दिया, मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं
वेम्बू ने साफ कहा कि लोगों को अपनी बात कहने का असली तरीका चुनाव हैं, न कि प्रदर्शन। उनकी इस राय पर 'X' पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ यूजर्स ने उनसे सहमति जताई और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई की मांग की।
वहीं, कुछ लोगों को लगा कि वे उन रोजमर्रा की मुश्किलों से अंजान हैं जिनकी वजह से ये आंदोलन शुरू होते हैं। यह बहस आज के भारत में लोकतंत्र, असहमति और किसकी आवाज सुनी जाए, जैसे गहरे सवाल खड़े करती है।