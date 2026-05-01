थलापति विजय ने तमिलनाडु चुनाव में मचाई हलचल, श्रीधर वेम्बू बोले - अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला!

वेम्बू ने तमिलनाडु की दौड़ को तीन तरफा बताया

वेम्बू ने इस चुनाव को एक असल त्रिकोणीय मुकाबला बताया है। इसका पूरा श्रेय वह अभिनेता विजय और उनकी नई पार्टी को देते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि DMK और AIADMK जैसी पुरानी और स्थापित पार्टियों के पास संगठन और संसाधनों के मामले में अभी भी बड़ी मजबूती है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खासी बहस छेड़ दी है कि क्या अभिनेता विजय इन अनुभवी पार्टियों के सामने अपनी गति बनाए रख पाएंगे।