थलापति विजय ने तमिलनाडु चुनाव में मचाई हलचल, श्रीधर वेम्बू बोले - अब होगा त्रिकोणीय मुकाबला!
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जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने हाल ही में तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी राय दी है। उन्होंने यह बात दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सुरक्षाकर्मी से बातचीत के दौरान बताई। वह सुरक्षाकर्मी अभिनेता विजय की राजनीति में आने की संभावनाओं को लेकर काफी उत्सुक था। इस वाकये से पता चलता है कि विजय के राजनीति में उतरने से कितनी गहमागहमी मची हुई है।
वेम्बू ने तमिलनाडु की दौड़ को तीन तरफा बताया
वेम्बू ने इस चुनाव को एक असल त्रिकोणीय मुकाबला बताया है। इसका पूरा श्रेय वह अभिनेता विजय और उनकी नई पार्टी को देते हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि DMK और AIADMK जैसी पुरानी और स्थापित पार्टियों के पास संगठन और संसाधनों के मामले में अभी भी बड़ी मजबूती है। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर खासी बहस छेड़ दी है कि क्या अभिनेता विजय इन अनुभवी पार्टियों के सामने अपनी गति बनाए रख पाएंगे।