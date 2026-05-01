उदयपुर विश्वविद्यालय में गिलहरी ने मचाया हड़कंप, डीन समेत 20 को काटा

अब तक पहुंच से बाहर गिलहरी

विश्वविद्यालय एनिमल एड की रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गिलहरी को पकड़ना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

एसोसिएट डीन नवीन नवाना ने कहा है कि गिलहरी के दिखने पर तुरंत उसकी जानकारी देना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने सभी को आश्वस्त किया है कि रेबीज का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर गिलहरी के काटने पर टिटनेस का टीका जरूर लगवाना चाहिए। उनका मानना है कि शायद गिलहरी अपने आसपास के माहौल में किसी बात पर प्रतिक्रिया दे रही है।