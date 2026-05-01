उदयपुर विश्वविद्यालय में गिलहरी ने मचाया हड़कंप, डीन समेत 20 को काटा
उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के छात्र और स्टाफ इन दिनों काफी परेशान हैं। पिछले 6 हफ्तों में कैंपस के आर्ट्स कॉलेज के साइकोलॉजी विभाग के पास एक गिलहरी ने करीब 20 लोगों को काट लिया है, जिनमें विश्वविद्यालय के डीन भी शामिल हैं। गिलहरी को पकड़ने की कई कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं, जिसकी वजह से कैंपस के उस हिस्से में लोग जाने से कतरा रहे हैं।
अब तक पहुंच से बाहर गिलहरी
विश्वविद्यालय एनिमल एड की रेस्क्यू टीम के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गिलहरी को पकड़ना अभी भी एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।
एसोसिएट डीन नवीन नवाना ने कहा है कि गिलहरी के दिखने पर तुरंत उसकी जानकारी देना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य को लेकर, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने सभी को आश्वस्त किया है कि रेबीज का कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर गिलहरी के काटने पर टिटनेस का टीका जरूर लगवाना चाहिए। उनका मानना है कि शायद गिलहरी अपने आसपास के माहौल में किसी बात पर प्रतिक्रिया दे रही है।