स्पाइसजेट के पास अब सिर्फ करीब 10 विमान बचे हैं। यह एयरलाइन ज्यादातर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों से भी गायब है, जिससे उड़ानें ढूंढना या बदलना और भी मुश्किल हो गया है।

इन सब मुश्किलों के ऊपर, भारत के विमानन नियामक DGCA ने स्पाइसजेट को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। एयरलाइन आर्थिक समस्याओं और कानूनी लड़ाइयों से भी जूझ रही है, लेकिन इन सब से उबरने के लिए वह 5,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।