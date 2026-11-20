7,600 शिकायतें, बेहाल बेड़ा और DGCA का नोटिस; क्या 5,500 करोड़ रुपये स्पाइसजेट को बचा पाएंगे?
स्पाइसजेट इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहा है। सर्दियों में यात्रा का सीजन शुरू होते ही, 7,600 से ज्यादा यात्रियों ने उड़ानें रद्द होने की शिकायतें दर्ज करवाई हैं।
एयरलाइन अपने बेड़े को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से उड़ानों के समय में कई बदलाव हुए हैं। इसके चलते बहुत से यात्री हवाई अड्डों पर ही फंस गए हैं।
स्पाइसजेट 5,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहा
स्पाइसजेट के पास अब सिर्फ करीब 10 विमान बचे हैं। यह एयरलाइन ज्यादातर ऑनलाइन ट्रैवल पोर्टलों से भी गायब है, जिससे उड़ानें ढूंढना या बदलना और भी मुश्किल हो गया है।
इन सब मुश्किलों के ऊपर, भारत के विमानन नियामक DGCA ने स्पाइसजेट को बार-बार नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा है। एयरलाइन आर्थिक समस्याओं और कानूनी लड़ाइयों से भी जूझ रही है, लेकिन इन सब से उबरने के लिए वह 5,500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है।