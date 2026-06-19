राम मंदिर दान विवाद: SIT ने ट्रस्ट सदस्य से पूछताछ की

जांच में राम शंकर यादव से पूछताछ

जांच के दौरान, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी मौजूद थे। जांचकर्ता इस बात पर खास ध्यान दे रहे थे कि नकदी गिनने वाले कर्मचारी बिना किसी उचित सुरक्षा जांच के ही क्यों चले गए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह एक बड़ी चिंता का कारण है। चंपत राय के लंबे समय से सहयोगी रहे राम शंकर यादव से भी दान गिनने में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किए गए। गौरतलब है कि हाल ही में उन्होंने एक वीडियो जारी कर किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया था। SIT मंदिर के पैसों के इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए दृढ़ दिख रही है।