दिल्ली में 2 किलो सोना चुराकर 15 खूंखार कुत्तों संग छिपी थी नौकरानी, पुलिस ने ऐसे दबोचा

सोनिया ने करीब 5 लाख के लोन लिए

जांच में सामने आया है कि सोनिया ने चुराए हुए सोने के कुछ गहनों को गिरवी रखकर करीब 5 लाख रुपये के कर्ज लिए थे। ये कर्ज उसने कई अलग-अलग बैंक खातों में उठाए थे। पुलिस ने अब तक 1 लाख रुपये नकद बरामद कर लिए हैं और करीब 2 किलो सोने के गहनों का भी पता लगा लिया है। इसके साथ ही उसके बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की गहराई से जांच कर रही है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि घर पर काम करने वालों को रखने से पहले उनकी पूरी तरह से जांच-पड़ताल करना कितना जरूरी है।