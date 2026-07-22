सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने को तैयार, सरकार के सामने रखीं ये शर्तें

वांगचुक ने कहा, "मैं सरकार से यह भरोसा दिलाने का निवेदन करता हूं कि आंदोलन में हिस्सा लेने वाले किसी भी प्रदर्शनकारी पर कोई सजा या बदले की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अगर ऐसा भरोसा दिया जाता है, तो मैं अपना अनशन खत्म कर दूंगा कि सरकार ने न सिर्फ मेरी अपील सुनी, बल्कि लाखों युवा भारतीयों की उम्मीदों को भी सुना है। ऐसे भरोसे के बिना, मुझे अपना अनशन अनिश्चित काल तक जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।"